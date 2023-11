Kiedy najlepiej golić pachy? Nie każda kobieta zdaje sobie sprawę

Znaczna część kobiet regularnie goli sobie pachy i używa do tego maszynki – jednorazowej lub z wymiennymi głowicami. Nie da się ukryć, że to najprostsza, najszybsza i najmniej bolesna z metod (depilacja woskiem czy depilacja laserowa nie należy do przyjemnych zabiegów), a jednocześnie może powodować podrażnienia skóry, która w końcu ma bezpośredni kontakt z ostrzami.