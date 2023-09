Kiedy ostatni raz skosić trawę przed zimą? Wiosną bujnie odrośnie

Jesień to czas, kiedy powinniśmy szczególnie zadbać o nasz ogród, przygotowując go na nadejście zimy. Nie chodzi tylko o rośliny, ale także o trawnik. Warto wiedzieć, kiedy należy skosić go po raz ostatni w sezonie. Jeśli nie popełnimy błędu, będziemy cieszyli się wspaniale odrośniętą trawą na wiosnę.