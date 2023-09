Przetrzyj liście majonezem. Sąsiadki pozazdroszczą ci kwiatów

Liściaste rośliny doniczkowe cieszą się niesłabnącą popularnością. Stanowią one prawdziwą ozdobę mieszkania, a do tego, poprawiają jakość powietrza, a niektóre gatunki, mają nawet zdolność do oczyszczania. Niestety, na liściach osadza się kurz i brud, który sprawia, że rośliny nie wyglądają tak dobrze, jak powinny, a co gorsza, negatywnie wpływa na ich kondycję.