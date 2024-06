Zrzucił sutannę. Mówi, co robią księża, gdy czują się samotni

Marcin Adamiec był gorliwym katolikiem. Szybko podjął decyzję o zostaniu księdzem. Po sześciu latach nauki otrzymał święcenia i przystąpił do pracy na parafii. Z czasem zacząć zauważać, że księża są bardzo nieszczęśliwi — tak jak i on sam. Służył przez sześć lat. Przeżył załamanie nerwowe i postanowił zrzucić sutannę. W rozmowie z "Newsweekiem" odsłonił kulisy kapłaństwa.

Marcin Adamiec przygotowywał się do kapłaństwa przez sześć lat. Był bardzo zdeterminowany, żeby zostać księdzem. Po latach twierdzi, że do seminarium trafia mnóstwo zagubionych młodych mężczyzn.

Normą ma być picie alkoholu, niekiedy romanse. "O ile nieudany romans powoduje głębokie zranienie, to udany romans jest jeszcze większym problemem. I dla księdza i kobiety, jeśli odwzajemnia to uczucie" - przekonuje. Jeszcze gorzej mają radzić sobie księża, którzy odrzucają miłość i wybierają "zimną samotność na plebanii".

Czy starsi stażem duchowni przygotowali młodych kleryków do służby?

Seminarium wiązało się z życiem w ciągłym napięciu. Po rozpoczęciu służby emocje "odpuszczały" a wielu księży dotykał tzw. efekt sprężyny. To kompulsywne odreagowywanie stresu poprzez np. zajadanie emocji czy zagłuszanie ich alkoholem. Tak radzili sobie z samotnością.

