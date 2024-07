Zaliczyła modową wpadkę? Tylko spójrzcie na jej suknię

Są kolory, które nie bez powodu rzadko goszczą na czerwonych dywanach. Można do nich zaliczyć seledynowy, który szczególnie odradzany jest paniom o jasnych karnacjach oraz włosach. Ewa Wachowicz postanowiła jednak zaryzykować. Czy aby na pewno to był dobry wybór?

Wachowicz zadbała również o wygodne rozcięcie, dzięki któremu mogła pokazać jedną ze swoich opalonych nóg. Detal ten mógł także ułatwić jej poruszanie się, co w dopasowanej, prostej sukni mogło być nieco utrudnione.

Na wyborach Miss Polski nie zabrakło również Izabeli Janachowskiej. Prezenterka w przeciwieństwie do Ewy Wachowicz, nie eksperymentowała z kolorem swojej sukni. W jej przypadku idealnie sprawdziło się połączenie klasycznej bieli oraz czerni.

Gwiazda swój look uzupełniła delikatnie pofalowanymi włosami w stylu starego Hollywood oraz makijażem z podkreślonymi oczami tworząc w ten sposób jedną z najlepszych stylizacji wieczoru.

