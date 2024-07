Znienawidzone spodenki powracają? Na Belli Hadid wyglądają fenomenalnie!

I choć znajdowały się w trendach na przełomie lat 90. i 2000., to szybko popadły w niełaskę. Wiele stylistek do dziś twierdzi, że rybaczki zniekształcają sylwetkę. Ale wygląda na to, że szykuje się ich wielki powrót. A to wszystko za sprawą Belli Hadid, która jest słynną modelką, ale także trendsetterką.