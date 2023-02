Kiedyś znał ją każdy. Tak dzisiaj wygląda 42-letnia gwiazda muzyki pop

Kiedyś cały świat śpiewał z nią "Genie in a bottle". W piosence "Lady Marmalade" swoją skalą głosu zawstydzała pozostałe koleżanki. Była jedyną konkurentką Britney Spears, którą w tamtych czasach znał każdy. Wraz z początkiem millennium, świat padł jej do stóp. A później zrobiło się cicho. Co słychać o Christiny Aguilery? Właśnie wyszła z cienia i pojawiła się na imprezie u Drake’e. Jak dzisiaj wygląda ówczesna blondynka w biodrówkach i z czterooktawowym sopranem?