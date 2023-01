Kierował budową w programie "Nasz nowy dom". Tak wygląda jego mieszkanie

W salonie nie zabrakło również ceglanego kominka oraz szafek, które z pewnością są w stanie pomieścić wiele przedmiotów. Dobrze zagospodarowana przestrzeń na przechowywanie to podstawa, by we wnętrzach panował porządek. Jeżeli każda rzecz ma swoje miejsce, sprzątanie idzie znacznie szybciej.