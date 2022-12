Wzięła udział w programie "Nasz nowy dom". Pokazała nam, jak żyje dzisiaj

- Nie byłam w stanie wstać z łóżka, zachwycać się światem. Bolały mnie nogi do tego stopnia, że nie wstawałam nawet do kuchni, by zrobić synowi kanapki. Dawid w końcu wziął sprawy w swoje ręce. Wymyślił, że jestem wezwana do szkoły, bo coś przeskrobał. Musiałam w końcu wyjść do ludzi. Na miejscu okazało się, że Dawid powiedział o moich problemach pani dyrektor, która zapytała, jak się czuję. Powiedziała też ważne słowa: "Masz piękny dom, ale przede wszystkim masz wspaniałego syna". To mi dało do myślenia. Potem wszystkie moje przyjaciółki prosiły mnie o różne rzeczy, abym miała zajętą głową: piekłam ciasta, robiłam pierogi, stroiki na stół… Zaczęłam czuć się potrzebna. To mi dało siłę – opowiada Beata.