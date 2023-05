Kierujesz się logiką czy emocjami? Odpowiedź wiele o tobie powie

Każdy człowiek jest inny i inaczej reaguje na różne sytuacje. Jeśli kilka osób stanie się uczestnikiem bądź świadkiem danej sytuacji, każdy z nich zareaguje na nią inaczej. Jest to kwestia osobowości, a także umiejętności radzenia sobie z emocjami. Rozwiąż krótki test osobowości — być może pozwoli ci on odkryć nieznaną dotychczas część siebie.

Test jest bardzo prosty. Wyobraź sobie, że widzisz przed sobą zamknięte drzwi. Jaka jest twoja reakcja? Którą opcję wybierasz? Nie zastanawiaj się nad tym zbyt długo. Wybierz jedną z nich i przeczytaj, co kryje się za twoim wyborem.

Jesteś osobą, która w życiu kieruje się głównie emocjami, bez uprzedniego zastanowienia się nad nimi. Wiesz, kim jesteś i dokładnie wiesz, czego chcesz. Nie boisz się niczego, odwaga to twój znak rozpoznawczy. Trudne, graniczne sytuacje nie są dla ciebie problemem, bo znasz swoją wartość i wiesz, na co cię stać.

Logika, racjonalizm, planowanie — to twoje motto. Rzadko podejmujesz duże ryzyko, a każdy twój ruch jest przez ciebie analizowany. Nie poddajesz się łatwo emocjom, trzymasz je w ryzach. Kłamstwa i manipulacje wyczujesz na kilometr. Rzadko kiedy ufasz innym na słowo. Dla ciebie liczą się przede wszystkim fakty i twarde dowody.

Jesteś osobą, która zwraca na siebie uwagę. Można określić cię mianem człowieka energicznego, głośnego, pewnego siebie. Przez życie idziesz z odwagą i radością. Można uznać cię za osobę impulsywną, wręcz porywczą. Nie zastanawiasz się zanadto nad tym, co mówisz, przez co zdarza ci się nieintencjonalnie obrazić bądź obruszyć innych.

