Kilkanaście lat temu wygrała pierwszą edycję "Tańca z gwiazdami". Tak się zmieniła

Wszystko zaczęło się w 2004 roku, gdy na antenie brytyjskiej telewizji BBC One zadebiutował program "Dancing with the Stars". Zaledwie rok później format dotarł do Polski, gdzie "Taniec z gwiazdami" robi furorę do dziś i doczekał się już 26 edycji - najpierw w TVN, a po kilku latach przerwy w Polsacie.