Kilkulatka zaskoczyła księcia Williama. Nagranie obiegło cały świat

Książę William spotkał się z Brytyjczykami przed zamkiem w Windsorze, by podziękować im za wsparcie, jakiego udzielają rodzinie królewskiej po śmierci Elżbiety II. W tłumie dostrzegł kilkuletnią dziewczynkę i zatrzymał się, by zamienić z nią kilka słów. Ta podarowała mu uroczy prezent. Co to było?