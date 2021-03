Kim był pierwszy mąż Meghan Markle? Dlaczego tamto małżeństwo nie przetrwało próby czasu?

Meghan Markle pierwszy raz wyszła za mąż w 2011 roku. Jej mężem po 7 latach związku został znany amerykański producent filmowy. Po dwóch latach małżeństwo skończyło się rozwodem. Były mąż księżnej Sussex do dziś nie chce o niej słyszeć. Dlaczego?

O byłym małżeństwie Meghan Markle i Trevora Engelsona najwięcej dotychczas powiedział brat księżnej Sussex – Thomas Junior. W dokumencie nakręconym dla Channel 5 Thomas mówił, że jego siostra karierę filmową zawdzięcza byłemu mężowi.

- Trevor wziął ją pod swoje skrzydła, pokazał, jak tak naprawdę wygląda Hollywood i przedstawił ważnym ludziom. Miała już z tym pewne doświadczenia dzięki mojemu tacie, ale jak zwykle chciała jeszcze więcej –mówił brat Meghan.

Jednocześnie Thomas Markle Junior obwinia siostrę za rozpad jej pierwszego małżeństwa.

- Meghan wyleciała do Kanady, a on nie mógł się przeprowadzić. Ze względu na interesy musiałby wylatywać dwa razy miesięcznie, co się wcale nie opłacało. Spróbowali separacji, aż w końcu ona całkowicie go porzuciła. Później wyszło na jaw, że romansowała tam z kucharzem gwiazd. To było naprawdę smutne. Nie mogę uwierzyć, że mu to zrobiła – mówił w wywiadzie.

Meghan Markle i Trevor Engelson poznali się 17 lat temu w Los Angeles. Choć od początku byli w sobie zakochani, to jednak długo zwlekali z decyzją o ślubie. Ślub wzięli na Jamajce, dopiero w 2011 roku. Na weselu bawiło się sto osób, a impreza trwała cztery dni.

Małżeństwo nie przetrwało próby czasu

Kiedy Meghan Markle dostała rolę w serialu "Suits" musiała przeprowadzić się do Kanady. Wtedy oddaliła się od męża, nie tylko fizycznie, ale również emocjonalnie. Decyzję o rozwodzie podjęła Meghan i zrobiła to zupełnie nieoczekiwanie. Pierścionek zaręczynowy i obrączkę ślubną odesłała mężowi pocztą. Oficjalnie Meghan Markle i Trevor Engelson rozwiedli się w 2013 roku. Trevor Engelson mimo upływu lat wciąż żywi urazę do Meghan Markle i nie chce nawet słyszeć jej imienia.

Trevor Engelson – kim jest pierwszy mąż Meghan?

Trevor Engelson to jeden z najpopularniejszych amerykańskich producentów filmowych i menedżerów literackich. Urodził się w Nowym Jorku w 1976 roku. Skończył Uniwersytet Południowej Kalifornii. Jego najbardziej znanymu produkcjami to m.in.: "Twój na zawsze" z Robertem Pattinsonem, "Alien Outpost", "Rise", "Wcielenie", "The After Party", "Zoom: Akademia superbohaterów" coraz serial "Snowfall".

Amerykański producent sześć lat po rozwodzie z Meghan Markle ożenił się po raz drugi z córką amerykańskiego milionera Tracey Kurland. Para w 2020 roku powitała na świecie swoje pierwsze dziecko – syna, któremu nadali imię Ford Grace.

