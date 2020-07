Kim jest "naga Atena"? Zdjęcie kobiety z protestu w Portland obiegło świat

Stała się symbolem protestów w Portland w stanie Oregon. Od kilku dni w amerykańskim mieście odbywają się gwałtowne protesty w obronie praw czarnych. Reakcje mieszkańców zaostrzyły się, odkąd prezydent Trump wysłał do miasta siły federalne. Do protestów pod szyldem " Black Lives Matter " przyłączają się ludzie każdej rasy. Ale symbolem stała się biała kobieta. Zdjęcie tajemniczej, nagiej kobiety, która siedzi przed kordonem policji wzbudziło sensację na całym świecie, a media okrzyknęły ją mianem "nagiej Ateny".

"Naga Atena" bohaterką protestów Portland

Co ciekawe, tajemnicza "naga Atena" nie identyfikuje się z białą rasą. Ale jak podkreślają komentatorzy, to właśnie kolor skóry zadecydował o tym, jak została potraktowana przez policję. Najprawdopodobniej gdyby czoła policjantom stawiła czarna kobieta, nie skończyłoby się na kulach pieprzowych. Nie mówiąc już o tym, jak odbierana jest jej postawa w mediach. "Naga Atena" została okrzyknięta bohaterką i porównana do bogini mądrości. Czarna "naga Atena" zostałaby oceniona bardziej surowo.