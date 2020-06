Beyonce wspiera ruch Black Lives Matter. "To świat, w którym rządzą mężczyźni"

Beyonce odniosła się do zabójstwa George'a Floyda

Następnie wokalistka wyraziła swoje wsparcie dla ruchu Black Lives Matters. Podziękowała również tym, którzy biorą udział w protestach. Odniosła się do rasizmu w Stanach Zjednoczonych i zabójstwa czarnoskórego George'a Floyda z rąk policjanta. "To doprowadziło nas wszystkich do załamania. Cały kraj szukał odpowiedzi. Wiedzieliśmy, że jak nasze serca podejmą działania, mogą rozpocząć się zmiany. Prawdziwa zmiana rozpoczęła się razem z wami" – zwróciła się do uczniów.