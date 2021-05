Kim jest piękna córka Joanny Kurowskiej? Zosia Świątkiewicz poszła w ślady sławnej mamy

Powrót do szkoły

Zofia Świątkiewicz ciężko pracuje, by być nie tylko "córką znanej matki". Ambitna dziewczyna zdecydowała się na wymagające studia na łódzkiej filmówce. W wywiadzie dla "Viva.pl" opowiedziała między innymi, jak wyglądał jej powrót do stacjonarnych zajęć po lockdownie. - Od dwóch tygodni mamy normalne, stacjonarne studia w szkole. Przygotowujemy się do egzaminów, ale miesiące spędzone online były straszne. Czułam się jak wariatka. Mówiłam do siebie, śpiewałam do kamery. Było to wyzwanie i muszę przyznać, że trochę się zawiodłam, ale już jest lepiej - stwierdziła Zofia Świątkiewicz.