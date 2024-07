Kim jest siostra Igi Świątek? Kiedyś sama trenowała tenisa

Agata Świątek jest o trzy lata starsza od Igi. Obecnie ma 26 lat. Co ciekawe - siostra pierwszej rakiety świata sama kiedyś trenowała tenisa. Iga w rozmowie z WTA Insider zdradziła, że Agata była dla niej wielką inspiracją, jeśli chodzi o szlifowanie umiejętności sportowych.

- Moja starsza o trzy lata siostra grała, a ja chciałam być taka, jak ona. Kiedy byłam młodsza, zawsze z nią rywalizowałam i przegrywałam, co było dla mnie bardzo motywujące - mówiła sportsmenka.

- Była lepsza ode mnie i to mnie bardzo motywowało do treningów, bo chciałam ją pokonać - mówiła w rozmowie z "Super Expressem".

Kariera Agaty Świątek w tenisie zapowiadała się świetnie. 26-latka osiągała pierwsze sukcesy: została mistrzynią Polski w kategoriach juniorskich. Niestety - jako 15-latka doznała kontuzji, przez którą musiała zrezygnować z treningów. Podobno jeden z lekarzy zaproponował rodzinie operację, która miałaby pomóc z kontynuowaniu kariery sportowej. Wówczas rodzice Igi i Agaty nie wyrazili na to zgody.

Tomasz Świątek - tata tenisistki jest byłym wioślarzem uczestnikiem letnich igrzysk olimpijskich w Seulu. Mężczyzna jest na niemal każdym meczu córki i ją dopinguje. Wspiera również team tenisistki. Widać, że Iga jest z nim bardzo zżyta, a po każdym meczu radośnie podbiega do ojca.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl