Iga Świątek weszła na kort. Publiczność oszalała

Tuż przed drugim meczem - rozgrywanym z Diane Parry - Iga mogła liczyć na niesamowite wsparcie od widowni. Gdy tylko wkroczyła na boisko, publiczność zaczęła gwizdać, klaskać, wiwatować. Iga jak zawsze w pełnym skupieniu i ze słuchawkami na uszach, udała się do swojego stanowiska, by przygotować się do meczu.