Kim jest Usha Vance? Może zostać "drugą damą" USA

J.D Vance i Usha poznali się na studiach prawniczych w 2013 roku, gdzie oboje dołączyli do grupy dyskusyjnej dotyczącej "upadku społecznego białej Ameryki". Rok później wzięli ślub. Doczekali się również trójki dzieci - dwóch synów: Ewana i Viveka oraz córki Mirabel.

Usha Vance nie chciała, aby było o niej głośno w kontekście politycznym, jednak jej mąż wielokrotnie powtarzał, że to właśnie ona miała ogromny wpływ na rozwój jego kariery. W swojej książce "Elegia dla bidoków" J.D. Vance nazywa żonę "duchową przewodniczką" po Yale.

