Kinga Rusin obchodzi 51. urodziny! Jak zmieniała się przez lata pracy w telewizji?

Kinga Rusin jak wiele polskich dziennikarek zaczynała w TVP

Kinga Rusin skończyła italianistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1993 roku rozpoczęła pracę w Telewizji Polskiej. Pracowała między innymi w redakcji "Teleexpressu". W czerwcu 1994 roku wyszła za mąż za Tomasza Lisa, z którym przeprowadziła się do Waszyngtonu. Tam realizowała reportaże, a jednocześnie pisała felietony do "Twojego Stylu". W 1996 roku powitała na świecie córkę Polę, a rok później wróciła do Polski i to wtedy rozpoczęła pracę w stacji TVN. W 2000 roku Rusin i Lis doczekali się drugiej córki, Igi.