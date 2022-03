Hanna Lis pokazała zdjęcie sprzed 20 lat. Przy okazji wyznała, że miała duży problem z zębami

Hanna Lis zwróciła się do kobiet

Jednak obecnie Hanna Lis za pośrednictwem swojego profilu podejmuje tematy związane z opanowaną wojną Ukrainą. Nie inaczej było w Dniu Kobiet. Dlatego w dalszej części wpisu wyraziła życzenie, by wojna jak najszybciej się skończyła. Następnie zwróciła się bezpośrednio do internautek. "Życzę nam kobietom, abyśmy częściej sięgały po przywództwo, w mikro i makroskali. Głęboko wierzę w to, że kobiece przywództwo może sprawić, iż świat stanie się bezpieczniejszym miejscem dla nas wszystkich. (…) To my dajemy życie, może dlatego jest w nas większa determinacja, aby to życie za wszelką cenę chronić. Życzę sobie i wam, kochane kobiety pokoju, spokoju i siły do przebijania kolejnych szklanych sufitów" – czytamy.