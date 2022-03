Natalia Janoszek jest oburzona. Oto co spotkało ją na Fashion Week w Paryżu

Natalia Janoszek jest jedną z polskich gwiazd, które pojawiły się na Fashion Week w Paryżu. Aktorka miała na sobie czarną kreację i torebkę, do której doczepiła żółto-niebieską wstążkę, by w ten sposób wyrazić solidarność z Ukrainą. Nie spodobało się to fotografom. - Im dłużej zastanawiam się nad tamtą sytuacją, tym bardziej nieswojo się czuję - mówi w rozmowie z WP Kobieta.