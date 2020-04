Kinga Rusin opublikowała bulwersujące nagranie. Emotikona na filmie mówi wszystko

Kinga Rusin na swoim profilu na Instagramie opublikowała nagrania, na którym widzimy, że wiatr unosi rękawiczki jednorazowe oraz torebki foliowe. To wydarzenie miało miejsce w centrum miasta. Dziennikarka nagranie opisała tylko jedną emotikoną, która obrazuje smutek.

Na to zjawisko jako jedna z pierwszych zwróciła uwagę Karolina Korwin Piotrowska, która na swoich profilach w mediach społecznościowych pokazała, ile znalazła wyrzuconych na ziemię rękawiczek podczas 150-metrowego spaceru.

Pamiętajmy, że jesteśmy zobowiązani do stosowania środków bezpieczeństwa, ale również mamy obowiązek utylizowania i segregacji śmieci. Rękawiczki powinniśmy wrzucać do pojemników na odpady komunalne. W niektórych miastach rządzący proszą, by takie śmieci wrzucać w torebce foliowej. W ten sposób chronimy pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z odpadami.