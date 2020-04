Karolina Korwin Piotrowska zwraca uwagę na ważny problem. "Te zdjęcia to efekt spaceru ok. 150 metrów"

Przed wybuchem pandemii tematem numer jeden były zmiany klimatyczne. Chociaż teraz nasze myśli skupiają się na innym problemie, to nie możemy zapominać, że plastik powoli zalewa naszą planetę.

Karolina Korwin Piotrowska o rękawiczkach jednorazowych

O tym problemie nie zapomniała Karolina Korwin Piotrowska. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała kilka zdjęć, które napawają nas smutkiem i refleksją. "Do tej pory tonęliśmy w plastikowych torbach. Teraz toniemy w jednorazowych rękawiczkach. Te zdjęcia to efekt spaceru ok. 150 metrów. Ludzkość" – napisała w opisie pod postem.