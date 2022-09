Kinga Rusin pokazała zdjęcie w zniewalającej kreacji. Wprost wbiła szpilę Małgorzacie Rozenek-Majdan

Na charytatywnym balu, jaki co roku organizuje fundacja TVN, pojawia się zawsze mnóstwo gwiazd i dziennikarzy. Wszystko po to, by wspomóc jej podopiecznych. Kinga Rusin zwróciła jednak najpierw uwagę na to, jak wyglądała na tym wydarzeniu... Małgosia Rozenek-Majdan.