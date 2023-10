Kinga Rusin z mocnym apelem. "Patrzmy na ręce"

Kinga Rusin o wyniku wyborów. Apeluje do fanów

Do wyników odniosła się Kinga Rusin, która zabrała głos w mediach społecznościowych. "Warto stać w prawdzie w słusznej sprawie, bo bez tej elementarnej odwagi nie ma zwycięstwa! Nawet, gdy za Twoje słowa grożą Tobie, Twojej rodzinie, Twojej firmie. Nawet wtedy, gdy spada na Ciebie hejt tysięcy opłaconych trolli i zaślepionych, oszalałych pretorian tej »drugiej strony« - warto! Wiem, bo sama to przeżywam od lat. Lepsze to, niż koniunkturalnie kluczyć i schlebiać wszystkim! Warto!" - napisała na Instagramie.