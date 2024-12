"Kinkują" w sypialni. Seksuolog tłumaczy, jak wygląda takie zbliżenie

Fetysz, czy też "kink" to nic innego jak fantazja, zachowanie, czy też interakcja, której celem jest urozmaicenie życia seksualnego. "Może być to aktywność realizowana w pojedynkę, we dwoje czy w szerszej grupie, a może też to być coś wydarzającego się tylko w wyobraźni" - zaznacza w rozmowie ze "Zwierciadłem" seksuolog Rafał Lewandowski. Takie zbliżenie jest alternatywą dla tradycyjnego stosunku bez "udziwnień".