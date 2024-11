Kiedy kobieta przez dłuższy czas nie odczuwa satysfakcji z życia intymnego, może doświadczyć objawów takich jak rozdrażnienie, napięcie czy agresja. W wielu przypadkach te symptomy są porównywane do zespołu napięcia przedmiesiączkowego.

Skutki "wdowiej choroby" często zaczynają się od zmian emocjonalnych. Kobiety cierpiące na to zaburzenie bywają impulsywne i drażliwe. Jednak to dopiero początek. Faza fizyczna objawów obejmuje bóle podbrzusza, pleców, świąd pochwy, a nawet problemy z miesiączkowaniem.

Wiele kobiet ukrywa prawdziwe emocje związane z niezaspokojonymi potrzebami seksualnymi, co dalej prowadzi do zaostrzenia objawów. Warto dodać, że nie zawsze jest to wynik zespołu Kehrera. Przyczyny mogą być różnorodne, w tym dyspareunia czy żylaki odbytu.