Psychoseksuolożka Bianca-Beata Kotoro w rozmowie z "Newsweekiem" przyznała jednak, że pytanie ukochanego o to, ile miał partnerek przed nami, może nie być najlepszym pomysłem.

Nie jest tajemnicą, że związek powinien opierać się na szczerości. Wydawać by się więc mogło, że partnerzy nie powinni mieć przed sobą żadnych tajemnic - w tym także dotyczących ich życia erotycznego, które mieli przed nami. Bianca-Beata Kotoro przekonuje jednak, że nic bardziej mylnego.

Zanim zapytamy partnera o to, ile miał partnerek seksualnych, warto dobrze to przemyśleć. W końcu nie możemy wiedzieć, czy odpowiedź, którą usłyszymy, będzie dla nas w pełni satysfakcjonująca. Dobrze jest więc wcześniej rozważyć wszelkie za i przeciw.

