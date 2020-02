Kirk Douglas nie żyje. Jego wnuczka Carys Zeta Douglas uczciła pamięć dziadka

Carys Douglas opublikowała poruszający wpis. Swojego dziadka Kirka Douglasa określiła mianem inspiracji i największego wsparcia.

"Był bardzo zaangażowany w życie całej rodziny. Zawsze chciał wiedzieć, gdzie gramy, jakie sporty uprawiamy, jakie piosenki śpiewam. Był ogromną inspiracją dla całego świata, nie tylko dzięki temu, że był utalentowanym aktorem, ale również dlatego, że był bardzo wartościowym człowiekiem. Uwielbiały go miliony, a dla mnie dziadek był prawdziwym superbohaterem. Dzięki swojej sile i determinacji osiągnął wielki sukces. Przeżyłam 16 lat kochając go i będąc przez niego kochaną. To właśnie dla ciebie zawsze będę rezerwować ten ostatni taniec. Kocham cię, dziadku" – napisała.