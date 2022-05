Klapki w stylu Birkenstock. Łudząco podobne, a tańsze

Buty z długą historią

Birkenstocki to buty z długą historią sięgającą XVIII wieku. To z tamtych czasów pochodzi zapisek z ksiąg kościelnych małej niemieckiej wioski Langen-Bergheim, mówiący o tym, że wasal Johann Adam Birkenstock zajmuje się wyrobem butów. 120 lat później potomek Johanna, Konrad zaprojektował wyprofilowaną wkładkę do butów i otworzył sklepy obuwnicze we Frankfurcie. Jego syn na początku XX wieku wprowadził do rodzinnej firmy fabryczną produkcję i sprawił, że buty Birkenstock zaczęto produkować na większą skalę. Przez lata ceniono ich wygodę. Podeszwa z korka, wyprofilowana wkładka ssprawiały, że klapki nie miały sobie równych pod względem wygody, ale ich design pozostawiał wiele do życzenia. Masywnie wyglądających, szerokich butów z prostymi paskami z klamrami nie traktowano raczej w kategoriach butów ortopedycznych. Dopiero lata 70. I kwiatowa rewolucja w Stanach sprawiły, że birkenstocki zyskały na popularności. Buty stały się elementem buntowniczego stylu hippisów. Jednak tak naprawdę świat zakochał się w nich dopiero w 2012 roku. Od tamtej pory klasyczny model Birkenstock Arizona podbija ulice. Doczekał się wielu interpretacji i tak, jak to bywa ze świetnymi projektami, inspirują się nim inni. Buty przypominające Arizony można znaleźć w wielu sieciówkach. Wyszperaliśmy dla was kilka modeli.