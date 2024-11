Klasa sama w sobie. Sykut-Jeżyna przyszła na galę w obłędnej kreacji

Gala Marki Roku jak zawsze przyciągnęła masę osób znanych z show-biznesu. Na ściance zapanował stylizacyjny misz-masz, ale my wyłapaliśmy z niego prawdziwą perełkę. Najlepiej ubraną gościnią okazała się Paulina Sykut-Jeżyna .

Perfekcja sama w sobie – tak można by podsumować stylizację Pauliny Sykut-Jeżyny z Gali Marki Roku 2024. Prezenterka zaprezentowała się w długiej do samej ziemi sukni z bez ramiączek. Prosty krój odznaczał się jedynie gorsetową górą. Kreacja została wykonana z weluru w kolorze czekoladowym z domieszką śliwki. Warto zaznaczyć, że to jeden z odcieni, które wiodą prym w sezonie jesienno-zimowym.