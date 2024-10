Klasa sama w sobie. Znów zachwyciła na czerwonym dywanie

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Wiele osobowości telewizyjnych pojawiło się na gali Women Of The Year Awards 2024 magazynu Glamour. Największe nazwiska ze świata muzyki, filmu, telewizji i sportu przybyły do Londynu, aby nagrodzić aktywistki i pionierki walczące o równouprawnienie kobiet. Wśród zaproszonych gości znalazła się Pamela Anderson.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Klasyczna sukienka zawsze się obroni

Pamela Anderson wybrała na tę wyjątkową okazję klasyczną małą czarną, czyli symbol ponadczasowej elegancji. Kreacja w kolorze czerni od lat cieszy się uznaniem w świecie mody, a jej wszechstronność zachwyca zarówno projektantów, jak i fashionistki. Sprawdza się na każdą okazję - od formalnych wydarzeń po casualowe spotkania z przyjaciółmi.

Sukienka Pameli idealnie dopasowała się do sylwetki. Kreacja wyróżniała się nie tylko prostym fasonem, ale także perfekcyjnymi detalami. Każdy element był starannie przemyślany. Aktorka postawiła na delikatny makijaż. Minimalistyczna biżuteria oraz eleganckie, beżowe szpilki dodały całości klasy. Dzięki dobrze dobranym dodatkom, Pamela Anderson jeszcze bardziej wyróżniała się z tłumu.

Pamela Anderson w klasycznej sukience © East News | Richard Young/Shutterstock

Nie bez powodu mówi się, że każda kobieta powinna mieć choć jedną taką sukienkę w swojej szafie. To inwestycja w styl i pewność siebie. Małą czarną można zestawić z odważnymi dodatkami lub postawić na minimalistyczny look. Mała czarna idealnie wygląda z czerwonymi, lakierowanymi szpilkami, ale czarne czy beżowe (wybór Pameli) także świetnie do niej pasują.

Pamela Anderson w klasycznej, czarnej sukience © GETTY | Karwai Tang

Nie lubisz czerni? Postaw na biel lub pastele

Kobiety, które nie przepadają za czernią, mogą postawić na jaśniejsze odcienie. Najczęściej to właśnie latem stawiamy na jasne sukienki, ale trzeba podkreślić, że pastelowe kolory można nosić także w chłodniejsze dni. Odcienie bieli i beżu rozświetlają wizerunek, a tym samym odmładzają i nadają lekkości stylizacji.

Dla kobiet, które niezbyt dobrze czują się w jasnych sukienkach, świetną alternatywą są eleganckie, damskie garnitury. Te w odcieniach bieli są istnym hitem! W połączeniu z eleganckimi dodatkami pasują na większość okazji.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!