Klasyczna stylizacja Katarzyny Cichopek. Ten krój pokocha każda kobieta

Cichopek w minimalistycznej letniej sukience

Katarzyna Cichopek w ostatnim wpisie na Instagramie pokazuje, jak szykuje swoje dzieci na powitanie szkoły. "Kochani, jak tam Wasze przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego? Przecież to już tuż tuż. Macie wszystko? Plecaki? Śniadaniówki? Piórniki? Eleganckie ubrania? […] Nie zostawiajcie wszystkiego na ostatnią chwilę. Kompletowanie wyprawki razem z dzieckiem to czysta przyjemność" – pisze pod postem.