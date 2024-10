Klasyczne szpilki odstaw na bok. Model w stylu Moś przyciąga wzrok

Total look Kasi Moś zrobił wrażenie. Piosenkarka przygotowała klasyczny zestaw - czarną mini i lekki sweterek. Do stylizacji dobrała oryginalne szpilki, które zwróciły szczególną uwagę fotoreporterów. Model z wiązaniami to strzał w dziesiątkę. Nieoczywista propozycja zwieńczyła stylizację i dodała "pazura". Artystka prezentowała się oryginalnie i stylowo.