Klaudia El Dursi narzeka na wahania wagi. Mówi też o kompleksach

Klaudia El Dursi w krótkiej rozmowie z "Faktem" powiedziała parę słów na temat swojej relacji z ciałem. I o ile dla kogoś sensacją może być wyznanie, że waga gwiazdy waha się o 10 kg (choć być nie powinno, bo ludzkie ciało zmienia się i nie jest to żadna anomalia, ani niedoskonałość), dla mnie ciekawsze jest to, jak kultura diety wpływa na myślenie kobiet. A wpływa szalenie negatywnie.

Kompleksy Klaudii El Dursi

Klaudia El Dursi, modelka i celebrytka, które jest bardzo blisko medialnego ideału piękna, nie jest do końca zadowolona ze swojego ciała. Czy to wina celebrytki? Czy to wina tych 10 kg, o które potrafi wahać się jej waga? Absolutnie nie!