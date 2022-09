Klaudia El Dursi zaliczyła modową wpadkę? Chodzi o rajstopy

Klaudia El Dursi w stylizacji, której nie zaliczymy do kanonu jej najlepszych

Klaudia El Dursi postawiła tamtego wieczoru na czarno-białą stylizację. Założyła biały, wzorzysty komplet, na który złożyły się: narzutka z krótkim rękawem oraz mini spódniczka. Gwiazda telewizji TVN dobrała do tego przylegający do ciała, czarny golf, białą torebkę oraz skórzane kozaki XXL. Ten model butów z cholewkami sięgającymi za kolano jest hitem na jesień 2022. Za granicą nosi go m.in. Rihanna, a w Polsce trend ten lansuje Joanna Opozda. Buty były strzałem w dziesiątkę. Co zatem poszło nie tak?