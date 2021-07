Klaudia Halejcio niedawno kupiła dom. Żyje w prawdziwych luksusach

Halejcio przed kamerą debiutowała jako nastolatka. Mogliśmy oglądać ją w serialach "Złotopolscy", "Pierwsza miłość" oraz "Hotel 52". Co ciekawe, nie zdecydowała się na studia aktorskie. Od czasu do czasu wciąż jednak pojawia się na ekranie, m.in. w komedii "Last Minute", a ostatnio filmie "Gierek", który czeka na swoją premierę.