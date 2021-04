Klaudia Halejcio wyjawiła imię dla dziecka. Lada moment zostanie mamą

- W końcu je znalazłam. Nasza córka będzie mieć na imię Nel. Nie znamy nikogo, kto by się tak nazywał, a moja mama przyznała, że nawet do szkoły, w której pracuje, nigdy nie chodziła żadna Nel - powiedziała podekscytowana Klaudia Halejcio w rozmowie z "Party".

Co ciekawe, gwiazda przyznała, że imię dla córeczki jest inspirowane jej ulubioną lekturą z dzieciństwa - "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza. Halejcio zdradziła też, że jeżeli w przyszłości będzie mieć syna, to da mu na imię... Stanisław.

Cóż, szkolna lektura chyba rzeczywiście przypadła do gustu aktorce! Tymczasem nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za zdrowie przyszłej mamy i maleńkiej Nel, która już niebawem pojawi się na świecie.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!