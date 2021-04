Kamila Biedrzycka w ciepłych słowach o Marii Kaczyńskiej. Co napisała dziennikarka?

Maria Kaczyńska zawsze brała stronę kobiet

Gdy pojawiła się inicjatywa zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, pierwsza dama stanęła po stronie kobiet. Podpisała list otwarty napisany przez znane dziennikarki, które sprzeciwiały się radykalizacji przepisów. Prezydentowa popierała również zapłodnienie metodą in vitro.

"Silna i dobra Osoba"

"To była bardzo silna i dobra Osoba. I tak proszę myśleć o wszystkich, których nagle zabrakło 11 lat temu. Proszę pamiętać co dobrego zrobili, jak się uśmiechali, co po sobie zostawili" - głosi podpis pod zdjęciem.