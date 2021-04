Marta Kaczyńska dopięła swego. Nareszcie może cieszyć się z pełnej rodziny

Bajeczny dworek Kaczyńskiej

Marta Kaczyńska od wielu lat mieszkała w Sopocie i przez dłuższy czas nie wyobrażała sobie innego miejsca do życia. Jednak późniejsza sytuacja, w jakiej się znalazła, całkiem zmieniła jej podejście w tym aspekcie. Piotr Zieliński niemal przez większość czasu mieszkał i pracował w Warszawie. Jego spotkania biznesowe oraz firma zdecydowanie pochłaniały większość jego czasu – mógł przyjeżdżać do żony wyłącznie w weekendy.

Para próbowała znaleźć najlepsze wyjście z tej sytuacji. Niektóre źródła zaczęły podawać, że zaplanowali kupno posiadłości na Mazurach. Po pewnym czasie plotki okazały się prawdziwe, a według "Dobrego Tygodnia" w końcu ukończono remont nowej willi. Dom ma być dla całej rodziny azylem i miejscem, w którym będzie zachowana znacznie większa prywatność. Rezydencja mieści się w okolicach Mikołajek i Giżycka. Podobno do przeprowadzki zostało już tylko kilka dni.

Zgodnie z doniesieniami zawartymi w tygodniku, nowy dom Kaczyńskiej mieści się na 120-hektarowej działce. Zieliński zadbał także o pasierbicę, która odnosi sukcesy w jeździe konnej. "Martynka może tuż obok trenować jazdę konną, bo ojczym, zawodowy instruktor zadbał, by znalazła się tam stajnia i profesjonalny padok" - czytamy w "Dobrym Tygodniu".

Wygląda na to, że rodzina Kaczyńskiej w końcu będzie razem. Ostatnie miesiące bowiem nie były dla najłatwiejsze. Przez pandemię Zieliński był zmuszony zamknąć podwarszawską stadninę, a Kaczyńska poświęciła się opiece nad dziećmi. Odległość i ciągłe zmęczenie negatywnie wpływały na ich relacje. W końcu małżonkowie będą mogli spędzać ze sobą wystarczająco dużo czasu, aby odbudować relację.

