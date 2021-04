Niewierny Dominic West pogodził się z żoną. Musiał złożyć jej obietnicę

Burzliwe życie prywatne Dominica Westa to gotowy scenariusz na kolejny odcinek paradokumentu. Mężczyzna, który jednocześnie jest mężem i ojcem czwórki dzieci, nawiązał bliską relację z młodszą od siebie aktorką. Parze wydawało się, że w Europie nikt ich nie rozpozna, dlatego jesienią wybrali się na sekretną wycieczkę do Rzymu.

Ku zaskoczeniu Westa do sieci szybko trafiły zdjęcia, na których widać ich flirtujących i cieszących się pięknymi widokami. Aktor, przestraszony wizją zniszczonej reputacji, zorganizował konferencję prasową przed swoim domem i co ciekawe namówił do udziału w niej również swoją żonę. West zapewniał, że są nadal razem, a ich małżeństwo jest trwałe.

Druga szansa dla niewiernego

Jak donosi Daily Mail, mężczyzna zabrał żonę na egzotyczne wakacje do Kenii, a następnie obiecał jej, że już nigdy nie porozmawia ani nie będzie pracować z Lily James. Niestety to nie do końca jest możliwe, ponieważ aktorzy grają wspólnie w nowym miniserialu "The Pursuit of Love", który wyemituje stacja BBC.