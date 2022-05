Klaudia Halejcio zaręczyła się z ukochanym Oskarem? Spójrzcie tylko na ten pierścionek

Klaudia Halejcio o partnerze

- To prawda, pojawił się w moim życiu ktoś dla mnie ważny. Ma na imię Oskar. Znajomi żartują, że mogę już kończyć karierę aktorską, bo już swojego Oscara zdobyłam. Chociaż to tak naprawdę to on zdobył mnie. Poznaliśmy się przez wspólnego znajomego. Oskar jest biznesmenem i z dużym powodzeniem działa w branży internetowej. Więcej nie zdradzę, ale pewnie wkrótce dowiecie się więcej, bo mamy również wspólne plany biznesowe - mówiła Klaudia Halejcio kilkanaście miesięcy temu.