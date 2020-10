WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 aborcjaaborcja embriopatologicznatrybunał konsytytucyjny Anna Podlaska 39 min. temu Kobietom już odmawia się terminacji ciąży. "Dzwonią i szukają lekarzy, wsparcia" – Już odbieramy telefony od kobiet, jest w nich niepokój – mówi WP Kobieta Krystyna Kacpura, dyrektor Federacji na Rzecz Kobiet Planowania Rodziny. Według jej informacji, kobietom w niektórych szpitalach już odmawia się zaplanowanych zabiegów terminacji ciąży. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Protesty w Polsce po decyzji TK ws. aborcji (Getty Images) 22 października Trybunał Konstytucyjny uznał, że aborcja ze względu na "duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu" jest niezgodna z konstytucją. Zakaz wejdzie w życie po opublikowaniu orzeczenia w dzienniku ustaw, czyli w ciągu najbliższych kilku dni. Choć rozporządzenia jeszcze w dzienniku nie ma, jak podaje dyrektorka Federacji na Rzecz Kobiet Planowania Rodziny, kobiety już są zaniepokojone, bo ma się im odmawiać zaplanowanych zabiegów terminacji ciąży. – Staramy się o opinię prawną, ponieważ kobietom już od dziś odmawia się terminacji ciąży. Czekamy na opinię konstytucjonalisty w tej sprawie – mówi Krystyna Kacpura. Dodaje, że od lat monitoruje dostęp do aborcji w Polsce, zna lekarzy, wie gdzie pomóc kobietom, ale to wsparcie może nie potrwać długo. – Kobiety już szukają lekarzy, wsparcia, rozmowy. My zaś szukamy ginekologów, aby mogli służyć im wiedzą i odbierać telefony od pacjentek. Są kobiety, które mają wyniki badań prenatalnych, ale są też takie, które są przed. Badania prenatalne też będą po wywrocie. Może się okazać, że kobieta prawdy o swoim dziecku się nie dowie – dodaje dyrektorka Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Jolanta Kwaśniewska komentuje decyzję Trybunału Konstytucyjnego "Ten obraz przypomina mi Białoruś" Jedną z ginekolożek, która zdecydowała się na dyżury telefoniczne w Federacji jest Anna Parzyńska. 22 października lekarka protestowała przed Trybunałem. Głośno mówi o konsekwencjach wyroku. – Wychodzimy na ulicę, organizujemy protesty – ten obraz przypomina mi Białoruś. Nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje. Wracamy do czasów, gdzie kobieta ma być sterowana – mówi Anna Parzyńska. Dodaje, że władza może pójść dalej i całkowicie uniemożliwić wykonanie aborcji. W ciągu pięciu lat rządów PiS zlikwidował m.in. dostęp do antykoncepcji awaryjnej, czyli tabletki dzień "po". Ginekolożka kontynuuje, że decyzja Trybunału może mieć niekorzystny wpływ na badania prenatalne, a ich zadaniem jest wykrycie chorób genetycznych i wrodzonych wad. –Badania prenatalne mogą uratować życie płodu, jeśli zostaną przeprowadzone w odpowiednim czasie i będziemy mogli podjąć interwencje zabiegowe jak np. założenie shuntu do nerki lub pęcherza moczowego w przypadku nieprawidłowości w układzie moczowym. Jeżeli pacjentka nie będzie świadoma choroby to dziecko możne umrzeć po porodzie, bo nie było prawidłowo zdiagnozowane. Osobiście byłam przy takim porodzie i bardzo bym nie chciała być kolejny raz – tłumaczy lekarka. Dodaje, że zdecydowała się na dyżury telefoniczne w Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, bo chce pomóc pacjentkom, które już mówią o strachu i niepewności. – Strach dotyczy np. planowania ciąży. Pacjentki mówią, że się boją, bo zamiast się cieszyć z narodzin będą w stresie oczekiwać złych informacji, a jak one się potwierdzą, to nawet nie będą miały gdzie szukać wsparcia. Dla kobiet, które urodzą chore, upośledzone dziecko powinien być program 5000 plus, nie 500 plus – tłumaczy ginekolożka. Jak udało nam się potwierdzić, w szpitalach w Warszawie planowe zabiegi przerwania ciąży zostały zawieszone. Czym jest Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny? Federacja jest organizacją pozarządową walczącą o sprawiedliwość reprodukcyjną. Powstała jako porozumienie pięciu organizacji – Ligii Kobiet Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Feministycznego, Stowarzyszenia Pro Femina, Neutrum – Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo oraz Stowarzyszenia Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska Y.W.C.A. od 1999 roku Federacja posiada status organizacji doradczej przy Radzie Ekonomiczno - Społecznej ONZ (ECOSOC). Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze