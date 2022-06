Kobiety, które boją się małżeństwa. "Mam poczucie, że zostanę uwiązana"

"Kiedy myślę o zaręczynach, panikuję"

Olga jest w stałym związku od ponad czterech lat. Jej partner, którego "kocha nad życie", co jakiś czas porusza temat zaręczyn, co w jej wyobrażeniu jest "najbardziej stresującym momentem". Dlaczego? Olga doskonale wie, że nie jest gotowa na zaręczyny, a tym samym swego rodzaju deklarację. Mimo tego, że to z nim chciałaby iść przez życie.