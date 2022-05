"Mam ponad 20 lat i ciągle czuję lęk przed nastoletnią ciążą"

- To nie jest tak, że obszarem seksualności zajmujemy się dopiero wtedy, kiedy dziecko ma 14 czy 16 lat. To powinno pojawić się właściwie już od urodzenia. Akceptacja ciała, czułość, okazywanie sobie uczuć i szacunku. Nawet przytulanie się czy całowanie. To, co dziecko widzi u rodziców, jest przygotowaniem go do bliskości i seksualności. Chodzi o elementy dobrej i zdrowej relacji. Ważne jest, by je rozumieć, świadomie nimi zarządzać.