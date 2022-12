Kobiety od lat szaleją na punkcie tych butów. Kupisz je o 50% taniej

Model buta, który pasuje do wszystkiego

Oficerki mogą być uznawane za trudne do wystylizowania. Wbrew pozorom będą one pasować do większości ubrań w twojej szafie. Najlepiej sprawdzają się jednak w zestawieniu z luźniejszymi sukienkami. Możesz je również nosić z rozkloszowanymi i bardziej dopasowanymi spódnicami oraz obcisłymi spodniami. Pamiętaj jednak, aby twoje stylizacje były monochromatyczne – niech kolor płaszcza lub kurtki będzie zbliżony do odcienia muszkieterek. Świetnie sprawdzi się tu też zasada, która mówi, że nie należy łączyć więcej niż trzy kolory w jednej stylizacji. Jeśli lubisz przesyt kolorów, to nie musisz z nich oczywiście rezygnować. W tym przypadku warto postawić na jeden kolorowy element, który będzie tworzył całą stylizacje, a muszkieterki będą tylko dodatkiem.