Kobiety piszą do Karoliny Szymczak. Modelka wspiera je w walce z chorobą

Karolina Szymczak postanowiła głośno mówić na temat tego, z czym zmagają się kobiety chore na endometriozę. Poruszenie tego tematu sprawiło, że wiele internautek zaczęło wysyłać do niej wiadomości. - To są pytania na temat leczenia, o dietę, o to, jak dbać o siebie będąc chorą na endometriozę. Dostaję również historie tych kobiet. Niektóre są w okresie menopauzy i przeżywały endometriozę przez 40 lat. Miały zmarnowane 40 lat życia, bo nie potrafiły dostać poprawnej diagnozy. Dostałam też wiadomość od 26-latki, której musieli wyciąć wszystko i już nie ma żadnych szans na zajście w ciążę - opowiada Karolina Szymczak, gość programu "Newsroom".

