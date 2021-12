Kobiety w Polsce dopuszczone do posługi w Kościele. Ksiądz Kobyliński mówi, co to oznacza

Episkopat Polski poinformował, że za kilka dni wejdzie w życie nowy dekret, który pozwoli kobietom sprawować posługę we wszystkich kościołach w Polsce. Ksiądz Andrzej Kobyliński był gościem w programie "Newsroom", gdzie przyznał, że cieszy go ta zmiana. - Od początku lat 90., w wielu krajach zachodnich, spotykałem kobiety, które udzielały Komunii Świętej. Toczyłem z nimi bardzo ciekawe dyskusje teologiczne czy filozoficzne - wspominał. Ksiądz Kobyliński podkreśla, że dopuszczenie kobiet w Polsce do posługi, oznacza przede wszystkim dopasowanie do zmian, które wprowadza papież Franciszek oraz do realiów europejskich.