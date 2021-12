Kolejna wymowna grafika Matyldy Damięckiej. Mówi o sytuacji na granicy

Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granic

W zeszłym tygodniu Senat wprowadził do nowelizacji osiem swoich poprawek. Jedna z nich zakładała, że zakaz nie dotyczyłby dziennikarzy oraz osób udzielających pomocy humanitarnej, medycznej czy prawnej migrantom. Senat chciał również, by wprowadzenie tego zakazu traciło moc po 3 miesiącach od jego wejścia w życie. Inna poprawka senacka mówiła także o zmniejszeniu obszaru zakazu do terenu obecnie obowiązującego stanu wyjątkowego. Senat chciał również, by za złamanie zakazu nie groziła kara aresztu, a jedynie grzywna. Wszystkie te propozycje zostały odrzucone przez Sejm na wczorajszych obradach.